جدول المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مواعيد المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024.

مواعيد المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه من المقرر البدء في المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر، حيث يتم تخصيص فترة دراسية لكل مادة.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي المهام الأدائية في 8 مواد، تبدأ يوم الأحد 21 أبريل بمادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، والاثنين 22 أبريل بمادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء 23 أبريل بمادتي الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، ويوم الأربعاء 24 أبريل بمادتي اللغة الإنجليزية، و«ICT».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إرسال جداول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.