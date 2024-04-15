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دراما المتحدة

تراجع أسعار اللحوم اليوم الاثنين 15-4-2024

كتب:

مارينا رؤوف
11:21 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
اللحوم

اللحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 15-4-2024 استقرار ملحوظا عقب انتهاء أيام عيد الفطر، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 15-4-2024 في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 375 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و500 جنيه.

- سجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا.

- سجل سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.