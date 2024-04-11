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«المركزي للمبيدات» يواصل استقبال عينات الصادرات الزراعية خلال عيد الفطر

كتب:

محمد أبو عمرة
12:29 م | الخميس 11 أبريل 2024
المعمل المركزي للمبيدات

المعمل المركزي للمبيدات

أكّد الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ المعمل يستمر في استقبال عينات الصادرات الزراعية المصرية الي جانب عينات الأغذية الواردة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعلى مدار 24ساعة.

وقال مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن الدور الوطني الذي يؤديه المعمل لضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية.

نتائج العينات 

ولفت عبدالسلام إلى أنَّ المعمل يطبق منظومة محكمة تمكنه من إصدار شهادات بنتائج العينات المختلفة خلال 24 ساعة فقط من تاريخ استلامها، وهي سابقة مهمة ولأول مرة في تاريخ مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في مصر، وهو ما يدعم عملية دفع عجلة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستهداف زيادة المصدر منها في ظل استراتيجية الدولة ووزارة الزراعة في تعظيم الوارد من العملة الصعبة، عن طريق صناعة سمعة مميزة لكافة الصادرات الزراعية المصرية.

 تأمين شهادات التحاليل 

وكشف عن أن المعمل طبق لأول مرة منظومة "QR code" لتأمين شهادات تحاليل العينات الصادرة من المعمل، وهو ما يعتبر طفرة في مجال التحويل الرقمي بوزارة الزراعة

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