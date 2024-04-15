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«القاهرة الإخبارية»: نزوح أكثر من مليون ونصف سوداني لدول الجوار هربا من الحرب

كتب:

يارا أشرف
11:47 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
النازحون السودانيون

النازحون السودانيون

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «نزوح أكثر من مليون ونصف سوداني هربا من الحرب.. عام على الأزمة السودانية».

اتساع رقعة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

وقال التقرير: «مع بداية الأزمة السودانية وفي ظل اتساع رقعة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع فر نحو 1.5 مليون سوداني إلى دول الجوار هربا من ويلات الحرب، ونجاة بأرواحهم من الموت والهلاك».

وأضاف: «مصر الجارة الشمالية كانت وجهة رئيسية لعدد كبير من هؤلاء اللاجئين حيث وصل إليها نحو 450 ألف سوداني منذ بداية الحرب وفقا لأحدث الأرقام التي نقلتها مفوضية اللاجئين عن الحكومة المصرية».

اللاجئون السودانيون في مصر

وتابع: «اللاجئون السودانيون الذين وصلوا إلى مصر كانوا أكثر حظا من نظرائهم الذين لجأوا إلى بلدان أخرى حيث تعاملهم القاهرة كضيوف وليسوا كلاجئين كما أنهم ينتشرون بين المواطنين ويعيشون نفس الظروف المعيشية للمصريين وليس في معسكرات للاجئين كما استقر بهم الحال في بعض الدول الأخرى».

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بقلم يارا أشرف