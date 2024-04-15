صالون القليوبية الثقافي: مسلسل الحشاشين عمل ضخم.. و«المتحدة» أعادت قوة مصر الناعمة

نظّم الصالون الثقافي بالقليوبية، ندوة خاصة عن مسلسل الحشاشين تحت عنوان «الحشاشين ودموية الإخوان المسلمين نظرة تاريخية ونقدية»، تناولت كيف كشف المسلسل دموية الأفكار المتطرفة في إطار درامي فريد أعادت من خلاله الشركة المتحدة قوة مصر الناعمة في إنتاج درامي ضخم الهدف منه توضيح الحقائق وليس السيرة الشخصية لمؤسس الطائفة.

الحشاشين نقلة فنية وفكرية فى الدراما التليفزيونية

أوضح اللواء عبد الرحمن راشد منسق صالون القليوبية الثقافي خلال الندوة أن مسلسل «الحشاشين» نقلة فنية وفكرية في الدراما التليفزيونية التاريخية حيث كسر الحاجز بين الأزمنة بلغته العامية، وأظهر ما شاهدناه، من أحداث أوجه شبه عديدة بين حسن الصبّاح، الذي أسس تلك الحركة، في ثمانينيات أو تسعينيات القرن الحادي عشر الميلادي، وحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، أواخر عشرينيات القرن العشرين

وتابع أن «كلاهما غسل أدغمة أتباعه وأوهمهم بأنه يملك مفتاح الجنة، وأن الاغتيالات والعمليات الانتحارية، هى جواز مرورهم إليها. وكلاهما، أيضًا، كان هدفه الرئيسي، هو أستاذية العالم، بالسيطرة التدريجية على كل بقاع الأرض. ومع السمع والطاعة والولاء المطلق لقائد الحركة أو الجماعة».

شارك في الأمسية الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي لحزب الحرية وعضو نقابة الصيادلة وأمين عام منتدي الإصلاح الصحي والدكتور أحمد بيومي أستاذ التاريخ وعضو مجلس النواب والشورى السابق والأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري والدكتور عبد الباقي السيد القطان أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعه عين شمس والإعلامي سعيد نجيب كبير المخرجين بالتلفزيون المصري والدكتور رمضان عرفة المستشار بالهيئة العامة الاستعلامات وسامح ريحان المفكر والخبير في تاريخ جذور الفكر الإرهابي والشيخ إسماعيل عابدين إمام وخطيب ومسئول الدعوة الإلكترونية بالأوقاف المصرية وعددا من أساتذة الجامعات والمثقفين والسياسيين ورجال الصحافة والإعلام والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

تاريخ جماعه الحشاشين وفكرهم المتطرف الإرهابي

أوضح راشد أن المتحدثين تناولوا تاريخ جماعه الحشاشين وفكرهم المتطرف الإرهابي واستخدامهم للاغتيالات السياسية كسبيل للوصول للحكم وتشابه فكر وأسلوب جماعة الإخوان المسلمين في العصر الحديث مع هذه الطائفة.

وأشاد الدكتور سعيد نجيب كبير المخرجين بالتليفزيون المصري بضخامة الإنتاج والمؤثرات والامكانيات العالمية لتنفيذ المسلسل بكوادر فنية مصرية في كل جزئيات العمل والنقاد مما دفع الكثيرين إلى العودة لكتب التاريخ مما كتبه المؤرخون عن أصول الجماعات المتطرفة التي قسمت المسلمين وأهدرت الدماء باسم الحفاظ على الإسلام بسبب الجهل وانعدام الوعي.

وأشاد الدكتور رمضان عرفة المستشار بالهيئة العامة الاستعلامات بالإنتاج الفكري والدرامي المتميز للشركة المتحدة في بناء الوعي، مشيدا بكل من شارك في خروج العمل بهذا المستوى تأليفا وإخراجا وتصويرا وموسيقى تصويرية وإبداعا وأداء جعل جميع الفنانين أبطالا يستحقون جائزة للإبداع.