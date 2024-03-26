تراجع أسعار 25 سلعة أساسية في الأسواق اليوم

شهدت أسعار 25 سلعة أساسية تراجعا ملحوظا في الأسواق اليوم، تزامنا مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس باتحاد الصناعات والغرف التجارية بهدف بحث خفض الأسعار في الأسواق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تراجع أسعار 25 سلعة أساسية في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

تراجع أسعار السلع الأساسية

- سجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم نحو 55 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات.

- بلغ سعر لتر زيت الطعام نحو 95 جنيها، بتراجع نحو 2.76 جنيه.

- سعر كيلو السكر بلغ نحو 39 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو.

- سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 30 جنيها، بتراجع نحو 0.87 جنيه.

- سعر كيلو العدس المعبأ بلغ نحو 71 جنيها، بتراجع نحو 4.25 جنيهات في الكيلو.

- وصل سعر كيلو سمك قشر البياض إلى 117 جنيها، بتراجع نحو 12 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الجمبري الممتاز نحو 320 جنيها، بتراجع نحو 5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو السمسم الأبيض نحو 166 جنيها، بقيمة تراجع بلغت نحو 6 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر كيلو المسلي الصناعي نحو 104 جنيهات، بتراجع نحو 13 جنيها.

- سعر لتر اللبن المعبأ بلغ نحو 41 جنيها، بتراجع نحو 1.17 جنيه.

- تراجع سعر اللبن المجفف بنحو 25 جنيها، ليسجل نحو 105 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الجبنة الشيدر نحو241 جنيها، بتراجع نحو 44 جنيه.

- سجل سعر كيلو الجبنة الثلاجة 123 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو.

- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي نحو 253 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 3.89 جنيه.

- سعر كيلو سمك المرجان بلغ نحو 135 جنيها، بتراجع نحو 8 جنيهات في الكيلو.

تراجع سعر التفاح

- سجل سعر كيلو التفاح المحلي نحو 28 جنيها، بتراجع نحو 6 جنيهات للكيلو.

- سعر البيضة البلدي سجل نحو 5 جنيهات، بتراجع نحو 0.37 جنيه.

- سعر كيلو الشاي فبلغ نحو 230 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 18 جنيه.

- وصل سعر كيلو المسلي البلدي نحو 294 جنيها، بتراجع بلغ نحو 36 جنيها.

- سجل سعر كيلو الجبنة الاسطنبولي نحو 150 جنيها، بتراجع نحو 3 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر كيلو اللبن السائب بنحو 28 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 0.34 جنيه.

- سعر الأناناس نحو 68 جنيها للواحدة، بتراجع نحو 5 جنيهات.

- تراجع سعر كرتونة الكيوي بنحو 83 جنيها، لتسجل نحو 304 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة فبلغ نحو 13 جنيها، بتراجع نحو 1.77 جنيه.

- تراجع سعر كيلو الماكريل المجمد بنحو 4 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو منه نحو 4 جنيهات.