«القاهرة الإخبارية»: آلة القتل الإسرائيلية تحصد 110 آلاف شهيد ومصاب (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «آلة القتل الإسرائيلية تحصد نحو 110 آلاف شهيد ومصاب.. وتستهدف المدنيين خلال عودتهم لشمال غزة».

وجاء في التقرير، أنَّ إسرائيل وعبر منشورات ألقتها على قطاع غزة قالت لسكان الشمال والوسط، إنَّ الجنوب هو الأكثر أمانًا وطالبتهم بالانتقال عبر ممرات زعمت أنها آمنة واستهدفتهم وقتلت عددًا كبيرًا منهم أثناء التحرك.

فلسطينيون يحاولون العودة إلى ديارهم في الشمال

وأضاف أنَّ المشهد يعيد نفسه الآن، فلسطينيون يحاولون العودة إلى ديارهم في الشمال فتكرر إسرائيل مرة أخرى استهدافها لهم، ورغم أن مشهد العودة عبر شارع الرشيد يشير أنهم مدنيون بل وأكثرهم من النساء والأطفال والعجائز، لكن آلة القتل الإسرائيلية استهدفتهم وقتلت من قتلت وأصابت من أصابت، لتصل حصيلة شهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى نحو 110 آلاف.

سكان غزة يبحثون عن الأمان غير الموجود

وفي ظل هجوم وحصار إسرائيلي مستمر يبحث سكان غزة عن الأمان غير الموجود، حتى وإن كلفهم ذلك حياتهم، فما الفرق، كل غزة تحت القصف ولا مكان آمنا فيها، أما الغزيون فلسان حالهم يقول، إن كان لا مفر من الموت فلنخاطر به تحت سقف دورنا إن بقيت.