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دراما المتحدة

الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح فرصة ثانية لحجز اختبارات القيادات الإشرافية

كتب:

أميرة فكري
12:26 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأكاديمية المهنية للمعلمين

وجّهت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيها عاجلا للمعلمين المتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية «مدير أو وكيل أو توجيه فني» للترقي، بأنّ منصة المعلم للتدريب عن بعد متاحة لحجز المحاولة الثانية اليوم الاثنين والثلاثاء 15 و16 أبريل.

اختبارات القيادات الإشرافية

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقعها الرسمي، أنّه متاح الآن حضور الاختبارات للمتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية «مدير أو وكيل أو توجيه فني»، وتخلفوا عن حضور الاختبار في الموعد المحدد. 

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