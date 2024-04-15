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دراما المتحدة

«التعليم» توجّه طلاب «أولى وتانية ثانوي» بتحديث التابلت قبل الامتحانات

كتب:

أميرة فكري
09:49 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

وجّهت الإدارات التعليمية، المدارس الثانوية بتنبيه طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بتوصيل التابلت بالإنترنت لوجود تحديثات مهمة قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وتحديث التابلت عن طريق الإعدادات والتحديثات وتنزيل التحديثات يدويا ثم تحديث النوكس.

تحديث التابلت لطلاب أولي وتانية ثانوي 

وأكدت المديريات التعليمية، على الطلاب بعمل التحديثات اللازمة والانتهاء منها، والتأكد من وجود آخر نسخة من منصة سويفت اسيس 1.9.3 على تابلت الطلاب، وآخر تحديث للنوكس مانج، مضيفة أنّ تحديث الأجهزة سيتم على مراحل.

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