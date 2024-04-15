«تعليم القاهرة»: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل في 21 أبريل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء امتحانات المهام الأدائية، وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية الفصل الدراسي الثاني، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أبريل، وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكّدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان أنَّه يتمّ وضع الامتحانات مسئولية الموجهين الأوائل، ويتمّ مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، واتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج، طبقاً للقرار 252 لسنة 2017.