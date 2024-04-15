اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في البحيرة.. تبدأ 8 مايو

اعتمدت، قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بناء على مذكرة العرض من يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في البحيرة

وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 في البحيرة، على النحو التالي:

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من الأربعاء 8 مايو 2024 حتى الاثنين 13 مايو 2024.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024

- الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الخميس 16 مايو 2024

- الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الخميس 16 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الإثنين 20 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية العامة في البحيرة من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الإثنين 20 مايو 2024.