رئيس «الصرف الصحي» بالإسكندرية يتابع مشروعات فصل مياه الأمطار وجاهزيتها

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة موقف مشروعات فصل مياه الأمطار، وتفقد الحالة الفنية لبعض المحطات بمنطقة المنتزة أول.

وشملت الجولة المرور على محطات رفع 2 و3 و4 و5 و6 المنتزه، ومحطة معالجة المعمورة الزياتين وتوسعاتها، للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها، ومتابعة انتظام العمل بها.

وأكد رئيس شركة الصرف بالإسكندرية، في بيان له اليوم، أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة، وفقا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

استمرار عمليات التطهير

وأشار اللواء محمود نافع، إلى استمرار عمليات التطهير، لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة، لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر في مناطق العمل، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينها، والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير، والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استخدام الطاقات المتجددة في محطات المعالجة

كما تفقد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطة الطاقة الشمسية بمحطة معالجة المعمورة الزياتين بقدرة 100 كيلو/ وات، ضمن خطة الشركة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والتي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتساهم في حل مشكلة الاحتباس الحراري، الذي يؤثر على المناخ العالمي بشكل سيئ.