«صرف الإسكندرية»: استنفار كامل لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (فيديو)

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة، بجانب البرق والرعد وتساقط الثلوج على كل أنحاء خلال الفترة الجارية؛ لكن جميع الأجهزة كانت على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه الأمطار، شارحا أن رجال لصرف الصحي منتشرون بالشوارع والميادين الرئيسية، حيث تتواجد بالشوارع أكثر من 180 سيارة على مدار 24 ساعة، وجاري التعامل حتى انتهاء فترة الاضطرابات الجوية.

موسم سقوط الأمطار والنوات بالمحافظة شارف على الانتهاء

وأضاف رئيس الشركة خلال حديثه لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن موسم سقوط الأمطار والنوات بالمحافظة شارف على الانتهاء، وجاري المتابعة بشكل مستمر على مدار الساعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعامل مع كافة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه هناك رصد لتجمعات مياه الأمطار في فصل الشتاء.

شبكات الصرف الصحي تستوعب كميات الأمطار

وأوضح أن شبكات الصرف الصحي تستوعب كميات الأمطار وقت سقوطها، ولذلك يتم تكثيف العمل في الأماكن التي يكون بها كثافات سكانية عالية، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي وصلت إلى لـ6 مشروعات أتت بثمارها.

التعامل مع الأمطار ولم تتعطل حركة المرور

وكشف رئيس شركة الصرف الصحي أن أكثر المناطق التي شهدت غزارة وتساقطا كثيفا للأمطار كانت المناطق الغربية للمحافظة، مثل حي العامرية والعجمي وبرج العرب، وحدث بعض التجمعات على الطريق الصحراوي والطريق الساحلي، وتم التعامل على الفور ولم تتعطل حركة المرور.