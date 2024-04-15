بدء موسم توريد القمح في المحافظات.. حوافز للمزارعين وغرف عمليات

أعلن عدد من المحافظات بدء موسم توريد القمح للعام الجاري 2024، فيما أعلنت محافظات أخرى إنهاء الاستعدادات اللازمة وجاهزية مواقع التخزين، فضلا عن تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة استلام المحصول من المزارعين.

بدء توريد القمح لـ42 موقعا تخزينيا في المنيا

وأعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي بكافة صوامع وشون المحافظة، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وأكد المحافظ جاهزية 42 موقعا تخزينياً لاستقبال الاقماح، لافتا إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135%.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5.

بني سويف تستعد لموسم توريد القمح بـ4 صوامع

وتقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لكافة مزارعي المحافظة، ببدء حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024، والذي يبدأ منتصف أبريل الجاري حتى شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع التخزين والاستلام بدائرة المحافظة، والتي تستوعب أكثر من 250 ألف طن منها 4 صوامع بطاقة تخزينية 155 ألف طن و100 طن بالشون.

وأشار المحافظ، خلال بيان، صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إلى إجراء حصر للمساحات المنزرعة بالقمح وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية لتشجيع المزارعين علي توريد المحصول للدولة وذلك لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي، بجانب مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف علي مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين وتحديد السعات التخزينية لكل منها.

تجهيز 13 صومعة وشونة في المنوفية

وفي المنوفية، أعلن المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء الموسم الزراعي لحصاد وتوريد القمح 2024 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، عن بدء موسم توريد القمح 2024 بالمنوفية، وأن إجمالى مواقع تخزين الأقماح المحلية بلغت 13 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طنا.

جاهزية صوامع الإسكندرية لموسم توريد القمح

وفي الإسكندرية، أعلن المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى 2024 لهذا العام في الإسكندرية حيث يبدأ الموسم اليوم منتصف أبريل و يستمر حتى منتصف شهر أغسطس لهذا العام.

وقال «إبراهيم» في بيان اليوم، إن المديرية استعدت لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة عبارة عن عدد 4 أماكن تخزينية، هي صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.