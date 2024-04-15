كيف تحول وليد سليمان من «ميكانيكي» لأسطورة الأهلي؟.. والده كلمة السر

ذكريات وسنوات من الدعم بطلها والد وليد سليمان، منذ أن كان لاعبا حتى أصبح حاليا رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، قبل أن يعلن اللاعب المعتزل قبل عدة أشهر، وفاة والده اليوم، لتسيطر عليه حالة من الحزن، ويسارع الوسط الرياضي في مواساته وتعزيته، خاصة أنهم يعرفون جيدا قوة العلاقة بينهما، ودوره في رحلة «الحاوي» لكي يصل إلى القلعة الحمراء، وهو ما كان يذكره في كثير من المحافل.

والد اللاعب وليد سليمان

في مدينة مغاغة بالمنيا، نشأ وليد سليمان على حب الإصرار والاجتهاد، وهو ما استمده من والده، منذ أولى اللحظات التي قدم فيها للعب، وفقًا لحديثه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة dmc: «أنا والدي ميكانيكي، وكنت بلعب قدام ورشته من وأنا صغير، بعد ما كنت بساعده وبشتغل، وكانت بتوصل أني بعيط لما بخسر، فلقاني بحب الكرة جدًا».

لم يتردد والد وليد سليمان، في اتخاذ القرار بأن يستكمل ابنه رحلته في عالم الكرة ويترك العمل معه: «قالي كل الناس بتتكلم عليك إنك لعيب، لازم تكمل، حقيقي بسببه عملت واتعلمت حاجات كتير، عشان كده دايمًا عندي تفكير بأني لازم أكمل»، ما خلق رغبة بداخله في المكسب الدائم واللعب حتى انقطاع النفس.

وليد سليمان في الأهلي

بعد إصرار الأب على أن يلعب وليد سليمان القدم، قدم في نادي بني مزار الرياضي وحرس الحدود، ليؤكد أن والده كما حببه في الكرة، وحببه في الكيان «النادي الأهلي»، بحسب ما أوضحه خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورت»: «عيلتي كلها أهلاوية، وأول تيشيرت لبسته كان للأهلي أبو تلات خطوط في التسعينات، وخلاني أحبه لدرجة أني عاوز أخلي في مادة تدرس اسمها النادي الأهلي»، ليذهب معه آنذاك من المنيا إلى مدينة نصر للتقديم في النادي الأهلي، ويبدأ بعد ذلك في رحلة مميزة قادته إلى أن يصبح رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي.

وفاة والد اللاعب وليد سليمان

كان وليد سليمان، قد أعلن خلال الأيام الماضية، دخول والده في وعكة صحية شديدة، طالبًا الدعاء له، إذ كتب خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أبي هو سندي وصديقي، فاللهم لا تحرمني منه واشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا»، قبل أن يعلن في صباح اليوم وفاة أبيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمه الله»، وتقام الجنازة خلال الساعات المقبلة في المنيا.