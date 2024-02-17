خسارة كبيرة واحتفال غريب.. تحقيق صارم من وليد سليمان في الأهلي | عاجل

حسم وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مصير ياسر محمدين، مدرب فريق الشباب 2009 بالنادي، ومحمد رأفت، لاعب فريق 2005، وذلك بعد خسارة الأهلي أمس أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقرر وليد سليمان، في وقت سابق، تحويل ياسر محمدين، مدرب الأهلي للتحقيق وذلك بعد خسارة فريقه أمام نادي الزمالك، أمس، في المباراة التي أقيمت في بطولة الجمهورية، وذلك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تقرر تحويل اللاعب محمد رأفت للتحقيق، وذلك بسبب احتفاله الغريب بعد إحرازه هدفًا في فوز الأهلي أمام الزمالك في مسابقة 2005.

قرارت وليد سليمان بشأن اللاعب محمد رأفت والمدرب ياسر محمدين

وعلم «الوطن سبورت» أن وليد سليمان عقد جلسة مع ياسر محمدين، وذلك في وجود نائبه محمد شوقي، نائب رئيس القطاع، للوقوف على سبب الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن الجولة 22 من بطولة الجمهورية.

وجاء قرار وليد سليمان بالاكتفاء بتحذير ياسر محمدين، مدرب فريق 2009 ومطالبته بالتركيز في المباريات خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على رفضه إجراء أية تعديلات في الجهاز الذي يضم كلا من ياسين كامل مدربًا مساعدًا، بالإضافة إلى أحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم إداريًا، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

وفي سياق متصل، أجرى وليد سليمان تحقيقًا آخر مع اللاعب محمد رأفت، لاعب فريق الأهلي 2005 بسبب احتفاله الغريب في المباراة التي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين دون رد، وهو مادفع اللاعب لخلال التحقيق للتبرير بأن الاحتفال كان يقصد تقليد بالوتيلي إلا أنه لم يقصد الإهانة أو الإساءة لأي طرف ما دعا وليد سليمان للتراجع عن قرار معاقبته.