رسالة مؤثرة من وليد سليمان بعد تدهور حالة والده الصحية.. «سندي وصديقي»

نشر لاعب الأهلي المعتزل ورئيس قطاع الناشئين الحالي وليد سليمان، رسالة مؤثرة إلى والده الموجود بأحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ 3 أيام تقريبًا، ما جعل هناك حالة من القلق لدى جمهور النادي الأهلي.

منذ عدة ساعات كتب وليد سليمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبي هو سندي وصديقي.. فاللهم لا تحرمني منه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا».

وفي منشور آخر، قال وليد سليمان: «يا رب ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تشفي أبويا شفاءً لا يغادر سقما».

كلمات وليد سليمان جعلت الجمهور قلقا على حالة والده، وقام العشرات منهم بكتابة تعليقات يتمنون فيها الشفاء لوالد نجم الأهلي السابق، بعد تدهور حالته الصحية.

شقيق وليد سليمان يعلن مرض والده

وكان عماد سليمان شقيق نجم الأهلي وليد سليمان، أعلن دخول والده المستشفى من خلال رسالة كتبها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ عدة أيام قائلًا: «اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشفي أبويا وكل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارحم ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا رب اللهم آمين».