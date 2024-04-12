شقيق اللاعب وليد سليمان ينشر رسالة مؤثرة عقب تدهور حالة والده الصحية

أمس الخميس، نشر عماد سليمان شقيق نجم الأهلي المعتزل وليد سليمان، رسالة مؤثرة تحدث فيها عن والده، بعد دخوله مستشفى خاص إثر تعرضه لأزمة صحية عاجلة، فماذا قال شقيق جناح الأهلي السابق، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

كتب عماد سليمان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشفي أبويا وكل مريض يتألم ولا يتكلم، ولايعلم بحاله إلا أنت، اللهم أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارحم ثم هون ثم اشفي كل نفس لايعلم بوجعها إلا أنت يارب اللهم آمين».

دعوات جمهور الأهلي

الرسالة التي كتبها عماد سليمان شاركها على الفور وليد سليمان عبر صفحته في فيسبوك أيضًا، طالبًا الدعاء لوالده الموجود داخل أحد المستشفيات بمنطقة الدقي في الجيزة، فيما تفاعل الجمهور بالدعاء لوالد اللاعب، وتمنوا له الصحة والعافية.

اعتزال وليد سليمان

كان اللاعب وليد سليمان، قد أعلن اعتزال كرة القدم يوم 12 فبراير 2022، وبعد أشهر وتحديدًا في أغسطس من العام نفسه، أعلن النادي الأهلي تعيين وليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي، خلفًا للكابتن خالد بيبو بعد تعيينه مديرًا للكرة بالفريق الأول، وذلك بعد أن حصل وليد سليمان على عدة دورات فنية وإدارية تؤهله لهذا المنصب.