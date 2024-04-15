ليلى عبداللطيف تفجر مفاجآت بشأن الأهلي قبل القمة.. ماذا قالت؟

لا صوت يعلو في ملاعب الكرة في مصر والقارة الإفريقية، فوق الحديث عن الأهلي عملاق القارة السمراء وبطلها الأكثر تتويجا بدوري الأندية الأبطال، وأكثر من حمل لقب الدوري الممتاز، لذلك تهتم ليلي عبداللطيف خبيرة الفلك، الملقبة بـ«سيدة التوقعات»، بإتاحة مساحة لتوقعاتها لمسيرته مع بداية كل عام، وتعود تلك التنبؤات للتداول بشكل واسع قبل المباريات الحاسمة للمارد الأحمر، فماذا قالت عن مصير الأهلي هذا الموسم قبل مباراة القمة أمام الزمالك؟

توقعات ليلي عبداللطيف لمصير الأهلي

تواصل ليلى عبداللطيف منذ بداية الموسم، توقعاتها المثيرة الخاصة بمصير الأهلي هذا الموسم، وقبل أيام قليلة من قمة الأهلي والزمالك، خرجت خبيرة الفلك اللبنانية الشهيرة بتوقعات جديدة، أشارت خلالها إلى أن صن داونز قد يبتعد عن طريق الأهلي، إذا استطاع الأخير أن يصل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما توقعت وصول الأحمر بنسبة كبيرة، على أن يلاقي الترجي في المباراة النهائية، ولم تذكر بطل المسابقة القارية، بحسب «موزاييك نيوز».

ماذا ينتظر الأهلي في توقعات ليلى عبداللطيف؟

لم يكن التوقع السابق لليلي عبداللطيف، الأول بشأن الأهلي خلال موسمه الحالي، خاصة أن المارد الأحمر من الأندية التي تشارك في عديد من المباريات على جميع الأصعدة، سواء عالميًا أو إفريقيًا أو محليًا، إذ قالت في وقت سابق، إن الأهلي قادر على السير لخطوات بعيدة في بطولة كأس العالم للأندية، وتوقعت انتصاره على اتحاد جدة، في مونديال الأندية، وهي الصدفة التي تحققت بالفعل.

وظهرت ليلى أيضًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، للحديث عن توقعاتها لهذا العام ومصير بعض الأندية هذا الموسم، بينها القطبين الأهلي والزمالك، وألمحت إلى أن المارد الأحمر سيكون على موعد مع ظهور منافس جديد في الدوري هذا الموسم، دون تحديد هويته، إذ تركت التوقعات مفتوحة بين جميع الأندية، لكن الجماهير رجحت أن يكون الزمالك أو بيراميدز.