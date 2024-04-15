وسيلة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك.. استمتع بالمواجهة

مواجهة نارية وقوية في انتظار محبي فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة وزخم إعلامي، كونها الديربي الأهم والأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وسيلة مجانية لمتابعة القمة المصرية

وسط حالة من ترقب عاشقي الأهلي والزمالك لموعد انطلاق المباراة، والطرق المجانية لمتابعتها، خاصة العاملين لأوقات متأخرة من اليوم، ولا يستطيعون متابعة القنوات المتاحة والناقلة للمباراة، توجد وسيلة مجانية لمتابعة مباراة الديربي، في مكان العمل أو الشارع دون استخدام إنترنت.

يمكن متابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الدوري الممتاز، مجانًا، وذلك خلال قيادة السيارة أو وقت العمل، أو ممارسة أي نشاط آخر، من خلال محطتي الراديو أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM.

ضبط ترددات محطتي الراديو

لمتابعة المواجهة النارية بين قطبي الكرة المصرية على الراديو، يمكن ضبط الترددات الخاصة بالمحطتين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

موعد مباراة الديربي

تأتي مباراة القمة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل «الدوري المصري الممتاز»، المقرر إقامتها خلال الساعات المقبلة على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري، وهي القنوات المفتوحة الناقلة الوحيدة حصريًا لمباريات دوري نايل.