«طب كفر الشيخ» تستقبل لجنة الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار الزيارة الميدانية المقررة لكلية الطب البشري بالجامعة للحصول على الاعتماد، برئاسة الدكتورة منى سيد محمد سيد غالي، وعضوية كل من الدكتورة إيمان بدوي عبد الفتاح الشال، والدكتورة مني حمدي حسن محمود العشري، والدكتور محمد صبري محمد بهجت، والدكتورة أميرة حسن محمد عمر.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، وفريق لجنة الاعتماد بالكلية.

تحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

ورحب رئيس الجامعة، بفريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيداً بمجهودات الهيئة لتحقيق أهداف خطة التطوير الشامل التي تستهدفها، وتطبيق معايير الجودة، إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بالمهارات التدريسية والبحثية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والارتقاء أيضاً بمستوي جودة البرامج التعليمية بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة وتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تتبنى الجامعة معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضح، أنّ إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الطب البشري لاعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جولة لجنة الاعتماد في كلية الطب البشري

وعقب اللقاء توجه فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى كلية الطب البشري للقيام بالزيارة الميدانية، وتفقد جميع الأقسام بالكلية، كما تفقد مستشفي كفر الشيخ الجامعي، وأشادت اللجنة، بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة والمتمثل في كلية الطب البشري لخدمة الطلبة، والنهوض بالقطاع الصحي، وحُسن سير العملية التعليمية بالكلية.