توزيع 25 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ في شهر رمضان

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ حصادها في شهر رمضان المبارك، حيث بذلت الجمعية جهودًا غير مسبوقة في الانتهاء من توزيع عدد 25 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

توزيع لحوم ومواد غذائية خلال شهر رمضان

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ توزيع اللحوم والكراتين خلال شهر رمضان الماضي جاء لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنّه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

استهداف الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح «شعبان»، أنّ كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصةً في أيام وليالي الشهر الكريم.

جدير بالذكر أنّ جمعية الأورمان تسعى بشكل دائم إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء، وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.