وزير الطيران: قطاع الطيران المصري يمتلك مقومات تضعه في مكانة تنافسية جيدة

دعا الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع شركات الطيران المصرية للعمل تحت مظلة شبكة واحدة في تناغم متكامل للدفع عجلة نمو سوق الطيران المصري.

وقال الوزير، خلال كلمته بحفل إفطار شركة النيل للطيران، إن السوق المصرية واعدة وتستوعب كافة شركات الطيران العاملة في ظل وجود نمو واضح لمعدلات حركة الركاب والسفر الجوي بالمطارات المصرية.

وأكد «حلمي»، أن قطاع الطيران المصري بقطاعيه الخاص وقطاع الأعمال يمتلك من الإمكانيات الجيدة التي تضعه في مكانة تنافسية جيدة، مشيرا إلى أنه إذا كان لدينا بعض القصور فهناك أيضا من الإمكانيات والقدرات التي تجعلنا ننهض بمعدلات التشغيل لتحقيق ربحية أكبر لصالح قطاع الطيران المصري بجميع قطاعاته والشركات العاملة به.

وأضاف: ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم لجميع شركات الطيران المدني العاملة بجميع مطارات الجمهورية، لأننا جميعًا نسعى لتقديم أفضل خدمة متميزة لرواد المطارات المصرية ، خاصةً المطارات السياحية.