ارتفاع محدود في أسعار الذهب عالميا بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع محدود، لتسيطر التحركات العرضية على حركة المعدن النفيس، عكس التوقعات التي كانت تشير إلى بداية قوية للذهب هذا الأسبوع بسبب الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأوضح تقرير «جولد بيليون» وفق بيان صحفي، أنّ أسعار الذهب الفوري تتداول حاليا حول مستوى 2350 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولارا وأدنى مستوى عند 2344 دولارا، مرتفعا بنسبة 0.2%.

وسجل سعر الذهب العالمي الجمعة الماضي أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المكاسب.

ارتفاع الدولار 1.6% يحد زيادة أسعار الذهب عالميا

منذ بداية العام، ارتفع الذهب بنسبة 14% حتى الآن مدعوما بمشتريات البنوك المركزي المستمرة من الذهب لزيادة الاحتياطي لديها، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في التزايد.

الهجوم الأخير من إيران على إسرائيل، لم يؤثر بشكل كبير كما كان متوقعا على أداء الذهب العالمي، نظرا لأن الهجوم تسبب في أضرار محدودة، إلى جانب تصريح طهران أنّ هذه الخطوة أنهت هجماتها الانتقامية، من ناحية أخرى تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات لتهدئة الوضع خاصة أنّها صرحت بأنّها لن تشارك في أي عمل انتقامي ضد إيران.

والأسبوع الماضي ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 1.6%، ليسجل أعلى مستوياته منذ نحو 6 أشهر مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وفق مؤشر الدولار، يأتي هذا في ظل ارتفاع بيانات التضخم الأمريكية خلال شهر مارس بأعلى من التوقعات، ما زاد التكهنات بأنّ البنك الفيدرالي سيبقي على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

التوقعات بخفض الفائدة تقلّصت في الأسواق إلى إجمالي خفضين في أسعار الفائدة فقد هذا العام، بعد أن كانت تشير إلى 3 تخفيضات، كما ارتفعت رهانات تثبيت الفائدة خلال شهر يونيو إلى 78% بعد توقعات بنسبة تتخطى 60% ليلجأ البنك إلى خفض الفائدة في يونيو المقبل.

إلا أنّ الذهب يجد الدعم الكافي للحفاظ على مكاسبه بعد الطلب المرتفع على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، وبعد التوترات الجيوسياسية المستمرة في التزايد خلال الفترة الأخيرة.