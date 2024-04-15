سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الاثنين 15-4-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال بداية تعاملات الاثنين 15-4-2024، قيمة 3265 جنيها، متراجعا بقيمة 25 جنيها عن بداية الأسبوع، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 3265 جنيهًا للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3731 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2798 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 26 ألفًا و120 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب ارتفاع الطلب على الذهب خلال فترة عيد الفطر وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2354 دولارا.