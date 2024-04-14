أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 14-4-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-4-2024 استقرارا في نهاية التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3235 جنيها للشراء، بينما شهد سعر جرام الذهب أمس، انخفاضا وصل إلى 70 جنيها في سعر الجرام الواحد.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر

وترصد السطور التالية أسعار الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة الأخرى، بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سجل أسعار الذهب عيار 24 اليوم نحو 3697 جنيها دون إضافة ضريبة أو مصنعية، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3235 جنيها دون إضافة ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 2773 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر عيار 14 نحو 2157 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 25 ألفًا و880 جنيها، فيما سجل سعر أونصة الذهب نحو 2344 دولارًا للشراء.