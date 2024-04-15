ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع زيادة الإقبال عليها كملاذ آمن ضد الأزمات

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، حيث تقترب من أعلى مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الجلسة السابقة، حيث يراقب المتعاملون عن كثب التطورات المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، ما شجع على شراء السبائك باعتباره ملاذا آمنا لحفظ قيمة الأموال.

وتابع موقع «إنفيستينج» أنّ الذهب لا يزال جذابًا كأصل مالي نظرًا للمخاطر الجيوسياسية واحتمالات تخفيف سعر الفائدة الفيدرالي في النصف الثاني من العام، حيث يتخذ الذهب الطريقة المناسبة لجميع الظروف لحفظ قيمة المال نظرًا لقدرته على الارتفاع في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة في عام 2024.

وارتفع الذهب فوق مستوى 2400 دولار في الجلسة السابقة وربح أكثر من 14% حتى الآن هذا العام، مدعومًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية.

ولفت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنّ مرونة الاقتصاد الأمريكي تخلق بعض عدم اليقين بشأن مسار سعر الفائدة، مضيفًا أنّه مع تجاوز التضخم مستهدف البنك المركزي وزخم النمو الاقتصادي، وارتفاع الأسعار عبر مجموعة من أسواق الأصول، فإنّ الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب.

وقلّصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات نهاية تداولات الأسبوع، لكن العقود الأكثر نشاطًا للمعدن الأصفر حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عالميا تسليم شهر يونيو بنحو 1.4 دولار عند 2374.1 دولار للأوقية، وهو ثامن مستوى قياسي هذا الشهر، بعد أن لامست 2448.80 دولار لتحقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 1.2%.

الذهب والدولار

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.26% إلى 2366 دولارا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2351 دولارا للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.12% إلى 105.700 نقطة.