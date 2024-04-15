انخفاض أسعار الذهب بمصر.. وتوقعات بتراجعات جديدة عالميا ومحليا

افتتح سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الاثنين على حالة من التذبذب السعري، لكن سرعان ما عاد للتراجع لضعف تأثير الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني وسعر أونصة الذهب العالمي، فيما شهدت فترة الأعياد تزايد الإقبال للطلب على الذهب محليا.

وأضاف تقرير «جولد بيليون»، وفق بيان صحفي، أنه في حال حدوث تراجعات تصحيحية قوية في سعر أونصة الذهب عالميا، فسينعكس ذلك على سعر الذهب المحلي، وبالتالي سيؤدي لزيادة الطلب على الذهب مع تراجع الأسعار.

سعر الذهب عيار 21 في مصر 3300 جنيه

وافتتح الذهب في مصر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولاته اليوم الاثنين، عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3270 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه حيث افتتح الجلسة عند المستوى 3300 جنيه للجرام وأغلق عند 3280 جنيه للجرام.

من جهة أخرى نجد أن سعر الذهب افتتح جلسة اليوم على ارتفاع متأثراً من ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.70 جنيه لكل دولار بعد عودة البنوك للعمل مع انتهاء عطلة طويلة، وكان سعر صرف الدولار قبل العطلة يتداول عند متوسط 47.65 جنيه لكل دولار.

تراجع سعر الذهب في مصر

وتراجع سعر الذهب في مصر بسبب التأثير الضعيف للهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني على سعر الذهب العالمي، وهو ما تسبب في تقلص التأثير أيضاً على سعر الذهب في السوق المحلي.

ووجه البنك المركزي المصري اليوم برفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصرافة ليصبح 30 ألف جنيه بعد أن كان بقيمة 20 ألف جنيه، ومن فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت عند 150 ألف جنيه فقط.