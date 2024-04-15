محافظ الشرقية يحيل 64 موظفا إلى التحقيق للإهمال والتقصير في العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 64 موظفا للتحقيق، لتقصيرهم وعدم تواجدهم بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حملات لمتابعة انتظام العاملين

وشكّل محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركز الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق وكفر صقر، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال لجان المتابعة في محافظة الشرقية عن عدم تواجد 43 من العاملين بإدارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدم تواجد 6 من العاملين بالمدرسة الابتدائية بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، وكذلك عدم حضور 7 من العاملين بالمدرسة، وعدم تواجد 5 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق.

عدم تواجد العاملين

كما أسفرت الحملات عن عدم تواجد عامل بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر الحصوة، التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، وكذلك عدم حضور 3 من العاملين بالمركز، وعدم تواجد 6 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية الأسرة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير.