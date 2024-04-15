مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024 الدور الأول.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع والخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع»، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الأربعاء 15 مايو.

- تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع والثامن صم وضعاف سمع» من الخميس الموافق 9 مايو حتى يوم الخميس 16 مايو.

- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي العام والمهني والصم والمكفوفين تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الأربعاء 15 مايو.

- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي «العام والمهني والصم والمكفوفين»، تبدأ من الخميس الموافق 9 مايو حتى يوم الخميس 16 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية «العامة، المهنية، المكفوفين، الصم» تبدأ يوم السبت الموافق 18 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو.

- الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو إلى يوم الأربعاء 15 مايو.

- الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع يبدأ من يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

- الصف الأول الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 إلى يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الثاني الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 إلى يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 إلى يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه يبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو، نظرا لتعدد التخصصات و كثرة المواد بها «المستوى الرفيع لمدارس اللغات، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية».