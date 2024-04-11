محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية، وإنشاء ممشى سياحي وساحات انتظار أعلى القطاعات المغطاة من الترعة.

تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان، أن المحافظ اطلع على جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير لكل من البر الشرقي والبر الغربي لطريق المريوطية، بدءا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة.

وكلف باستمرار الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من أعمال التطوير للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وكلف المحافظ، المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بضرورة التأكيد على شركات المرافق بسرعة إنهاء أعمالها الخاصة بتغطية أو دفن أو تحويل الكابلات المتبقية والخطوط والمتعارضات مع المشروع لعدم التأثيرعلى نسب التنفيذ ولتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق.

إنشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة مراعاة إنشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق نظراً لأهميتها الكبيرة خلال فصل الشتاء، خاصة أن الطريق سيكون له أهمية كبيرة عقب انتهاء أعمال التطوير.

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة.