«التعليم» تحذر من الغياب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. لا تهاون في العقاب

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في اليوم الأول للدراسة بمدارس تعليم الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بمدارس الجيزة الإعدادية بنات وأبو الهول الإعدادية بنين، التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية واليومية للمدارس.

اتخاذ الإجراءات حيال متجاوزي الغياب

وأثنى وكيل الوزارة، على حسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلاب، وخلال جولته التفقدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي للطلاب والتنبيه بعدم الغياب، واستمرار تفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يتخطون نسبة الغياب المقررة، والانتهاء من الخريطة الزمنية المقررة للمناهج.

تفعيل حصص المشاهدة ومتابعة قناة مدرستي

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتفعيل حصص المشاهدة، ومتابعة قناة مدرستي، وعمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كذلك الاهتمام بنظافة العامة للمدارس ودورات المياه ، مشددا على ضرورة الإشراف العام وإشراف الأدوار، والاهتمام بتأمين دخول وخروج الطلاب.