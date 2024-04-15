محافظ الجيزة: منع 52 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنَ جهود الرصد والمتابعة أسفرت عن منع 52 مخالفة وتعدي في المهد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء خلال إجازة العيد بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

وأكد محافظ الجيزة عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد، وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكّدًا أنَّه تمّ شن حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

التأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة

وقال راشد أنَّه تم تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة إجازة عيد الفطر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسواق للتأكّد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، والمرور على الأحياء والمراكز والمدن، للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية.

وأشار إلى أنَّه تمّ المرور على المستشفيات للتأكّد من تواجد الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.