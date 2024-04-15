وكيل معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف زيادة إنتاج القمح لـ9.5 ملايين طن في 2024

أكّد خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن زيادة سعر استلام المحصول قبل حصاده، يُشجع المزارعين على توريد القمح، لما فيه من هامش ربح جيد ومُرضي لهم.

حملات قومية للمرور على حقول القمح في كافة محافظات الجمهورية

وأضاف «جاد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار» المُذاع على شاشة «دي إم سي»، أنّه بناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مرزوق القصير، كان هناك حملات قومية متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للمرور على حقول القمح.

بدء حصاد القمح في معظم محافظات مصر

وأكد أنه تم بدء حصاد القمح في معظم المحافظات، لافتًا أن وزارة الزراعة تُقدم كافة التسهيلات للمزارعين، أولها الميكنة الآلية الحديثة التي تقلل من الفاقد في محصول القمح.

وأردف أنَّ تسهيلات المزارعين بدأت منذ توفير التقاوي الحديثة المدعمة التي وفرتها وزارة الزراعة، إذ تم توفير 5 أصناف حديثة من القمح مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية، مؤكًدا أن هناك نقاط تجميع للقمح من المزارعين في كل القرى الزراعية لتوفير تكلفة النقل عليهم النقل.

وواصل: «الموسم ده هيكون في نمو رائع للقمح الأعوام السابقة، وأحنا إنتاجنا يتعدى 9 ملايين طن ونستهدف استلام 9.5 مليون طن من القمح لكفاءة الصوامع».