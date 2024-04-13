بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. و«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد (صور)

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم سبل الدعم لإزالة أي معوقات قد تواجههم.

تشكيل غرف عمليات فرعية

وشدد «القصير» على ضرورة تواجد كل المسؤولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تقدم كل أشكال الدعم للمزارعين، خاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيً بدلًا من 1600 جنيه للأردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

توريد أكثر من 10 آلاف طن بالفيوم

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة، قام اليوم الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، بمتابعة حصاد القمح في محافظة الفيوم، يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وكذلك توريد المحصول بصوامع طامية، حيث توريد اليوم أكثر من 10 آلاف طن.