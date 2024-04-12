«الزراعة» تصدر 2000 شهادة للصادرات والواردات خلال عيد الفطر

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «QCAP»، إن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لليوم الثالث على التوالي.

المعمل استقبل وفحص أكثر من 2600 عينة

وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن المعمل استقبل وفحص ما يزيد عن 2600 عينة حتى الآن، حيث تم إصدار 2000 شهادة منها، واستقبال ما يزيد عن 600 عينة، ممثلة عن الشحنات الصادرة والواردة.

وأشارت إلى أن المعمل استقبل عينات من الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والفول السوداني واللحوم ومنتجات الألبان المختلفة والأعشاب الطبية والعطرية، وتمثل هذه العينات أهم الحاصلات والمنتجات خلال هذا الوقت في الصادرات والواردات.

وأكدت «عبد اللاه»، أن المعمل مستمر في القيام بأداء مهامه طوال إجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهائها وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

فحص متبقيات المبيدات بأجهزة حديثة

وأشارت مدير المعمل المركزي إلى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كل المهام المكلفة بها طوال إجازة عيد الفطر، حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كل العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها، ويقوم القسم بفحص أكثر من 540 متبق مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية والإستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية.