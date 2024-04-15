«السياحة»: انتهاء موسم العمرة للمصريين 23 مايو المقبل

كشف حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية، يوم 15 ذي القعدة من العام الهجري الحالي 1445، الموافق 23 مايو المقبل، وذلك حتى تستعد المملكة لموسم الحج هذا العام، خاصة مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال تلك الفترة.

صلاحية تأشيرة العمرة

وأضاف «عنبي» لـ«الوطن» أنّ السعودية حددت يوم 15 ذي القعدة 1445 هجريا، موعدًا لانتهاء صلاحية تأشيرات العمرة لكل المعتمرين القادمين من خارج المملكة، موضحًا أنّ صلاحية تأشيرة العمرة خلال هذا العام ستنتهي يوم 23 مايو المقبل.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ الشركات المصرية مستمرة في تسيير رحلات العمرة خلال شهر شوال الجاري، لافتًا إلى أنّ المملكة بدأت منذ أسبوع في وضع سقف عددي لتأشيرات العمرة التي تصدرها يوميًا، لافتًا إلى أنّ إقبال المواطنين المصريين على السفر بعمرة شوال معقول جدًا حتى الآن.

انتهاء موسم العمرة

يُشار إلى أنّ القرار الذي أصدرته السعودية اليوم، بانتهاء موسم العمرة يوم 23 مايو المقبل، ألغى من مدة موسم العمرة لهذا العام نحو أسبوعين عن المعلن سابقاً، إذ كانت الفترة المتاحة للتأشيرة سابقا تستمر حتى 29 ذي القعدة.