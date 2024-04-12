فرنسا تستعد لحرب بحرية ضد عدو مجهول.. ومهمة قادمة في البحر المتوسط

تركز فرنسا خلال الأيام الجارية على الاستعداد للحرب، فيما تُجهز البحرية الفرنسية قواتها وآلاتها العسكرية لحرب وصفها مسؤولون في الجيش الفرنسي بأنها «ضد عدو مجهول»، بحسب ما نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

فرنسا تتخوف من عدو مجهول يريد تدميرها

وحولت البحرية الفرنسية تدريباتها بعيدًا عن التركيز على عمليات الشرطة، التي كانت ضمن مهامها في الماضي، وأصبحت تُركز على عدو مجهول يريد تدمير البلاد، بحسب وصف الأدميرال جاك مالارد، قائد مجموعة حاملات الطائرات القتالية الفرنسية.

وعندما انضمت البحرية الفرنسية إلى القوات المسلحة في التسعينيات، كانت المهام الرئيسية لها هي اعتراض تجار المخدرات ومكافحة الصيد غير القانوني، وكان التدريب عبارة عن كيفية إطلاق قوارب زودياك القابلة للنفخ والقبض على المجرمين، لكن تدريبهم تحول الآن للتركيز أكثر على الحرب.

وقال «مالارد»: «أصبح القتال البحري مُحتملًا بشكل متزايد، إننا ننتقل من عالم كنا فيه أحرارًا في فعل ما يحلو لنا، إلى عالم نشعر فيه بالتهدد، نحن الآن نتدرب على مهام أخرى، ولا سيما ما نسميه الحرب عالية الشدة».

حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية

وفرنسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، واسمها شارل ديجول، والتي تحمل أيضًا أسلحة نووية، وهي السفينة الرئيسية لمجموعة حاملة طائرات قتالية أوسع تضم غواصات نووية وفرقاطات وطائرات رافال المقاتلة.

مهمة في البحر الأبيض المتوسط

ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة حاملة الطائرات القتالية الفرنسية، مهمة في البحر الأبيض المتوسط ​​في الأيام المقبلة.

وقال «مالارد» إنه مع امتداد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود ومهاجمة جماعة الحوثي للسفن الحربية، والسفن التجارية في البحر الأحمر، سيتعين على القوات البحرية الغربية التكيف مع بيئة جديدة من المنافسين.