نوافير مياه تتلون بالأحمر.. طريقة جديدة لدعم فلسطين في فرنسا وبريطانيا

استخدم نشطاء اللون الأحمر في مياه نافورة عامة في فرنسا، وحائط بنك مشهور في بريطانيا، من أجل لفت الانتباه إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها السابع حاليًا.

نوافير مياه تتلون بالأحمر.. ما السبب؟

ولطخ ناشطون نافورتين في مدينة ليون بفرنسا، التي تبعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة باريس، بدماء من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

صور أطفال فلسطين تظهر في قلب فرنسا

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نشر الناشطون صور أطفال قتلتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصدر النشطاء بيانًا قالوا فيه إنّ نشر اللون الأحمر جاء: «استعارة لحمام الدم الذي يجري أمام أعين العالم بدعم من المجتمع الدولي، وسط إبادة جماعية تتم ضد الفلسطينيين، وسنتحرك في كل مكان ووقت للتعبير عن غضبنا إزاء هذه المجزرة، وسنطالب بفلسطين من النهر إلى البحر».

حركة مشابهة في لندن

وانتقل اللون الأحمر بطريقة مشابهة إلى فرع بنك ببريطانيا يساعد في تصدير الأسلحة لإسرائيل، فيما نفذت حركة «Palestine Action» طلاء باللون الأحمر لفرع بنك نيويورك ميلون في العاصمة البريطانية لندن؛ اعتراضًا على استثمارات البنك في شركة «إلبيت سيستمز»، أكبر شركة مصنعة للأسلحة في إسرائيل.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتمّ إجراء 6 مفاوضات من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السبت السابع من أكتوبر 2023، ومستمرة حتى الآن وسقط أكثر من 33 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط مفاوضات تتم بوساطات مصرية قطرية أمريكية في ظل أوضاع إنسانية متدهورة في قطاع غزة، وتهدم أغلب البنية التحتية في القطاع وسط رفض إسرائيل تنفيذ الهدنة.