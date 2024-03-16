بعد إتقانه دور الشر.. الجمهور يشيد بأداء محمد ثروت في مسلسل سر إلهي

مازال الفنان محمد ثروت يفاجئ جمهوره بتجسيده لشخصية «سعد»، ضمن أحداث مسلسل سر إلهي، والذي يتعاون خلاله بالموسم الرمضاني الحالي مع الفنانة روجينا، ونجح المسلسل في تصدر مؤشر البحث جوجل مع حلقاته الأولى، إذ تشهد تصاعد سريعا ومفاجئا من شخصية سعد.

الجمهور يشيد بأداء محمد ثروت في الشر

وفاجأ الفنان محمد ثروت الجمهور بأدائه البعيد عن الكوميديا وإتقانه لدور الشر، حتى إنه في لحظة دفن ابنته الوحيدة بدا عليه علامات الصدمة والحزن دون أن يفصح عن ذلك بالصراخ أو بالصوت الخارجي، والذي أظهر مدى قدرته على التحكم في إيماءات وجهه وتعبيراته الصادقة، مما جعل الجمهور يشيد بأدائه في الشر.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتواصل أحداث مسسل سر إلهي بقيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز في إبهار المشاهد في اختيار الكادرات المختلفة بعين مدير التصوير الذي يتمتع بها، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي مليء بالتشويق والإثارة حول رحلة الانتقام التي تسير بها نصرة من أجل استعادة حقها.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، محمد ثروت، مي سليم، أحمد بدير، ميمي جمال، محمود حجازي، صلاح عبدالله، مراد مكرم، مريم أشرف زكي، محسن منصور، أحمد سلامة، وآخرين من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.