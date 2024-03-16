«سر إلهي» الحلقة 6.. حبس محمد ثروت وسرقة الذهب من روجينا

تصاعدت وتيرة الأحداث بالحلقة الـ6 من مسلسل «سر إلهي» بشكل كبير، بعدما عثرت نصرة «روجينا» على ذهب رجل الأعمال هارون «أحمد بدير»، وتم سرقته منها بعد ذلك، هذا إلى جانب القبض على سعد «محمد ثروت»، زوجها السابق الذي تسبّب في دخولها السجن وشهد عليها بالزور بقتل هارون.

بدأت الحلقة الـ6 من المسلسل بعثور نصرة على ذهب هارون، بينما كانت شاهيناز أرسلت المحامي الخاص بها «أحمد سلامة» لمراقبتها، وبالفعل يكتشف أن نصرة كانت تعلم مكان ذهب هارون وسرقته، في الوقت ذاته استطاعت نصرة الهروب منه بضربة على رأسه حيث فقد الوعي، وساعدها في الهروب يحيى سليمان «أحمد مجدي» حيث هربا معًا بالذهب.

وتتفق نصرة مع ابنة صديقتها نادية «ميمي جمال» على التجسس على طليقها سعد «محمد ثروت» من خلال تهكير محموله الخاصة، وتنجح في ذلك، وتقوم بإرسال إخبارية للشرطة بأن سعد يقوم بالتجارة في السيارات المسروقة، ويتم القبض على سعد، ويجري حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

وتفكر نصرة مع يحيي سليمان في كيفية إخفاء الذهب من أعين شاهيناز، ويخططان لإخفاء الذهب داخل الرمل في سيارة نقل، لكي يتم نقله لمحافظة الإسماعيلية عند صديق والدها المقرب الذي يقدم شخصيته الفنان القدير صلاح عبد الله، وبالفعل يتم نقل الذهب وإخفاء السيارة في أحد المخازن بالإسماعيلية.

ويفاجئنا المخرج رؤوف عبد العزيز والسيناريست أمين جمال، بحيرة جديدة يضعنا أمامها، وهي أنه بعد كل هذا التعب يتم سرقة الذهب، حيث تنتهي الحلقة بقيام نصرة ويحيى بمحاولة إخراج الذهب من داخل الرمل، ولكن المفاجأة أنهم لم يجدوا الذهب فذهبوا مسرعين لسائق السيارة لمحاولة الحصول على الذهب، ما يزيد من جرعة التشويق والإثارة حول مصير نصرة، هل تجد الذهب أم يضيع ولا تحصل عليه، لنرى في الحلقات المقبلة ماذا سوف يحدث؟

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا، كلاً من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نُهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل «سر إلهي» التعاون الثالث بين كل من النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل «انحراف»، ورمضان 2023 بمسلسل «ستهم».

مسلسل «سر إلهي» ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.