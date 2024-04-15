كبير الأثريين بـ«السياحة»: مصر تتميز بمسارات دينية مقدسة لكل الأديان السماوية

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن السياحة الدينية مهمة ويسعى إليها الكثير من السياح، لكن الآثار الدينية قليلة حول العالم، ما يميز مصر لأن بها آثار لكل الأديان السماوية.

مصر بها أثار دينية لكل الأديان السماوية

أوضح كبير الأثريين في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر بها آثار دينية لكل الأديان السماوية، حيث سارت بها العائلة المقدسة، واستقرت بـ25 مكانًا على أرض مصر، إلى جانب وجود العديد من مقامات وأضرحة الأشراف آل البيت، بالإضافة لوجود مسار خروج اليهود من مصر بسيناء.

ولفت إلى أن هذه الأماكن السياحية الدينية مهمة لكل المهتمين بالسياحة الدينية، إلى جانب أنها مستمرة والطلب عليها متزايد، فتطوير تلك المسارات سيعمل على زيادة عدد السياح بشكل كبير.

تقدير القيادة السياسية لكل الأديان السماوية

ثمن «شاكر» اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الأماكن الأثرية الدينية، لافتا إلى اهتمامه بمقامات آل البيت، حيث تم تجديد مسجد الحسين، ومسجد السيدة زينب والعديد من مقامات الأولياء الصالحين، وتابع مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، بجانب تطوير معبد اليهود، ما يدل على تقدير القيادة السياسية لكل الأديان السماوية.