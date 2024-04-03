أستاذ شريعة بـ«مملكة الدراويش»: التصوف ظهر قبل الأديان السماوية

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنَّ الحب هو أعلى درجات التصوف لأن الحب معرفة وعلى قدر معرفتك تكون محبتك، موضحا أن التصوف هو علم فقه المعرفة بالله.

«مهنا»: التصوف دعوة للحب نفتقدها

وأضاف «مهنا» خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على قناة الحياة، أنَّ التصوف هو دعوة للحب الذي فقده الناس والصوفي يحب خلق الله لأنه يحب الله.

أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: التصوف ظهر قبل الأديان السماوية

وأشار إلى أن التصوف معروف وقديم قدم البشرية وهو المنهج الذي سلكته البشرية للبحث عن الحقيقة حتى قبل الأديان السماوية، فالبعض كان يخرج إلى الجبال لكي يعرف من هو الخالق ومن أين جاء الإنسان، لافتا إلى أن النفس البشرية خُلقت في الأصل لطيفة نورانية عالمة بما كان وما يكون وما سيكون، مؤكدا أن من يُكشف عنهم الحجاب هم أهل التزكية ويكون الكشف بقدر تصفية النفوس.