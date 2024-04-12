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دراما المتحدة

أبناء سيناء يواصلون تبادل التهاني بالعيد.. وشاطئ العريش «كامل العدد»

كتب:

حسين إبراهيم
02:13 م | الجمعة 12 أبريل 2024
ساحل بحر العريش

ساحل بحر العريش

زحام وخيول وأجواء فرحة غامرة تشهدها جميع الشواطئ بساحل بحر العريش، لليوم الثالث على التوالي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشهدت القرى والتجمعات السياحية والكافيهات والشاليهات، إقبال كبير من المصطافين والأهالي على ساحل بحر العريش للتنزه.

على جانب آخر، واصل أبناء العائلات والقبائل البدوية بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، الزيارات وتقديم التهنئة، خلال اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك.

وتواصلت الزيارات في المجالس والدواوين البدوية في القرى جنوب وغرب الشيخ زويد، وجنوب رفح، وقرى بئر العبد، وبعض التجمعات السكنية بمدينة العريش، وكذا قرى وسط سيناء ومناطق جبل الحلال والمنبطح ووادي العمر والقسيمة، ونخل والحسنة.

 

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