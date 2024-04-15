قصف جوي ومدفعي متواصل على وسط قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 04:45 م | الإثنين 15 أبريل 2024 غزة استهدف قصف جوي ومدفعي متواصل، أحياء المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ملك الأردن ورئيس العراق يدعوان لتكثيف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بتوجيهات رئاسية.. مصر تسقط عشرات الأطنان من المساعدات في غزة خلال العيد عضو بـ«النواب»: استمرار عدوان إسرائيل على غزة يزيد رقعة الصراع في المنطقة «التحالف الوطني»: مصر أسهمت بـ80% من حجم المساعدات الدولية إلى غزة «القاهرة الإخبارية»: الفلسطينيون مصرون على العودة إلى موطنهم شمال غزة وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة غزة وسط غزة قصف النصيرات بقلم محمد عزالدين