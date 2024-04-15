بتوجيهات رئاسية.. مصر تسقط عشرات الأطنان من المساعدات في غزة خلال العيد

نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر، الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من مصر والأردن، والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان، بسبب استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، وتزامنًا مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري، والتعاون والتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة، لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.