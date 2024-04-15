صناع الحياة تشارك في أحدث قوافل التحالف الوطني لدعم غزة بـ34 شاحنة 

أعلنت مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرارها في المساهمة بقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ضمن مبادرة مسافة السكة التي ينفذها التحالف الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

انطلاق القافلة السادسة من المساعدات لغزة

وأضافت عضو التحالف الوطني، في بيان لها، أنها شاركت في القافلة السادسة من قوافل المساعدات الإنسانية التي يقدمها التحالف لغزة بـ34 شاحنة، ليكون بذلك إجمالي المساعدات التي أرسلتها المؤسسة حتى الآن 180 شاحنة محملة بأكثر من 4500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس.

استمرار تجهيز المساعدات

وأكدت عضو التحالف الوطني، استمرارها في تجهيز قوافل أخرى لتكون على أتم الاستعداد لإغاثة أهلنا في غزة، لافتة إلى أن قيمة سهم قوافل إغاثة غزة 500 جنيه، والتي يمكن التبرع بها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو فودافون كاش، ‏‎فوري أو الاتصال على الرقم المخصص من خلال منافذ أمان.