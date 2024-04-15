تعليقات نارية من الجماهير على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك: «كذبة أبريل»

فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مفاجآت نارية في تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الزمالك في مباراة القمة المؤجلة بينهما، من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز Nile، وذلك بإشراك عدد من اللاعبين الغائبين عن التشكيل الأساسي منذ فترة، ما جعل الجماهير تطلق تعليقاتها على التشكيل المفاجئ.

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

وأعلن كولر تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك الذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم الدبيس - عمر كمال - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أنتوني موديست

تعليق جماهير الأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك

وعلق أحد المشجعين عبر منصة «X» على التشكيل: «فين رضا سليم والسولية وكهربا ووسام؟ كولر كده بيدي الماتش للزمالك»، بينما علق آخر: «يا رب تبقى كدبة أبريل»، وكتب مشجع آخر: «زي ما توقعت كولر بيألف في التشكيل وربنا يستر على الماتش ده، أنا غير متفائل».

في المقابل وجدت مجموعة من جماهير الأهلي التشكيل منطقيًا في ظل الغيابات التي تضرب الفريق: «أفضل تشكيل باستثناء كهربا مكان موديست»، بينما كتب آخر: «راجل عاوز يمشي 45 دقيقه ورهانه على أن يحسس الزمالك أنه أقرب ويطلع متعادل الشوط الأول، وينزل بنجومه الشوط الثاني يقلبوا الماتش لصالحه، نظرًا للغيابات الاستراتيجية مقبولة بس هل الحظ هيخدمك؟».