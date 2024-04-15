ناقد رياضي: يصعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك رغم الغيابات

قال محمد خالد، الناقد الرياضي، إن مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز يصعب التكهن بما ستنتهي عليه، بصرف النظر عن اللاعبين الموجودين على أرض الملعب من الفريقين.

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الأهلي بطل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا يعاني من غيابات كثيرة من القوام الأساسي، لكنه عوّد جماهيره على أنه يستطيع تحقيق الفوز بصرف النظر عن العناصر الموجودة في الملعب.

وتابع: «الأهلي دائما يرغب في الانتصار وتحقيق الفوز، لذلك، فإنه يكون دائما على أتم الاستعداد، أما الزمالك، فإن أداءه ونتائجه تحسنا كثيرا في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة».

وواصل: «نتوقع أن نشاهد مباراة كبيرة، وتميل التوقعات بعض الشيء ناحية الزمالك، لأنه أجهز في الفترة الأخيرة، كما أن غياباته محدودة بعض الشيء مقارنة بغيابات الأهلي».