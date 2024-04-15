اكسب كيلو رنجة واحجز مراجعة الثانوية.. أغرب جوائز توقعات مباراة الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حدث مهم ينتظره الجمهور، إذ يستغل أصحاب المشاريع الخاصة تلك الأوقات، من أجل الإعلان عن جوائز، لأصحاب التوقعات الصحيحة للمباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءًا على قناة أون تايم سبورت، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

لعل أبرز الجوائز لمتوقعي نتيجة المباراة، غعلان أحد المحال التجارية «سوبر ماركت»، عن جائزة غريبة، إذ حدد كيلو «رنجة» كجائزة لمتوقع النتيجة الصحيحة لمباراة الأهلي والزمالك.

شروط الفوز بالجائزة

من أجل الفوز بالجائزة المحددة، وضع المحل التجاري بعض الشروط من للمشاركة في المسابقة، منها الإشارة إلى 5 أشخاص ومشاركة «البوست»، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسرعان ما انهالت عشرات التعليقات لراغبي المشاركة بالمسابقة، وكتبوا التوقعات من أجل ربح الجائزة.

أحد مقدمي الدروس الخصوصية، أعلن جائزة لمتوقع النتيجة الصحيحة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وستكون الجائزة حجز المراجعة النهائية الخاصة بالصف الأول والثاني الثانوي مجانًا، بالإضافة لجائزة مالية.

ووضع المدرس عدة شروط من أجل ربح جائزة التوقع الصحيح لمباراة الأهلي والزمالك، مثل الإشارة لـ5 أشخاص آخرين، واستبعاد جميع الكومنتات المعدلة أو المكررة، مؤكدًا أن آخر ميعاد للتوقع قبل بداية المباراة.

فضلاً عن جائزتي «الرنجة» والمراجعة النهائية، نشر العديد من الأشخاص جوائز عدة، لمتوقعي الإجابة الصحيحة لمباراة الأهلي والزمالك، بعضهم عرض أكلات مثل المطعم، ومحلات الهواتف عرضت «باور بانك».

مباراة الأهلي والزمالك

يذكر أن النادي الأهلي يلتقي مع نظيره الزمالك في تمام الساعة 7 مساءً بالدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، من أجل مواصلة كلا الفريقين في سباق المنافسة على البطولة.